Vereadores são atendidos pela Escola do Legislativo com cursos de capacitação

Deputado Jean Oliveira intercedeu junto a Escola do Legislativo para os vereadores serem de pronto atendidos

A Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE), recebeu a visita dos vereadores Jacy Oliveira e Abel William Oliveira, de Alta Floresta D’Oeste, que vieram informar-se e saber das exigências e condições para a Escola oferecer e levar cursos de formação e capacitação para a Câmara de Vereadores daquele município.

Os vereadores foram recebidos pelo diretor da Escola, Fábio Ribeiro, e foram informados que a Escola do Legislativo, devido a pandemia que impossibilitou cursos presenciais, planejou e já está implementando um programa de capacitação em Poder Legislativo Municipal tipo EAD (ensino a distância), e mais, está entrando em contato com as câmaras municipais do Estado para justamente oferecer cursos de capacitação, tanto para os servidores como para os vereadores.

Diante da informação recebida os vereadores visitantes solicitaram à Escola do Legislativo que fossem oferecidos, na modalidade EAD, à Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, dois cursos, sendo: O Papel do Vereador – para os vereadores e Técnica Legislativa para assessores dos vereadores e à equipe administrativa da Câmara.

O deputado Jean Oliveira (MDB) reforçou o pedido dos vereadores a Escola Legislativa, e o diretor Fábio Ribeiro atendeu de pronto a solicitação e os cursos “O Papel do Vereador” e “Técnica Legislativa” serão ministrados, modo EAD, à Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste.

Os vereadores Jacy Oliveira e Abel Willian Oliveira agradeceram à Escola do Legislativo pelo pronto atendimento e ao deputado Jean Oliveira pela sua intervenção para agilizar mais esse benefício para o município de Alta Floresta D’Oeste.

“Uma das funções da Escola justamente é atender as Casas Legislativas para aprimoramento e qualificação da atividade parlamentar. Os cursos para aperfeiçoamento do trabalho parlamentar, ministrado com qualidade, vai permitir a qualificação dos vereadores e servidores da Câmara e a melhoria do atendimento à população”, observou o diretor da Escola do Legislativo, Fábio Ribeiro.

Assessoria de Imprensa da Escola do Legislativo/ALE

Porto Velho, 08 de julho de 2021