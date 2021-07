Junior Melo participa de reunião com empresa que fez asfalto no Princesa Isabel

Atendo pedido do Vereador Natã Soares de Alta Floresta/RO, para fortalecer a agricultura familiar na região e manter a tradição de servir um bom café para mesa do rondoniense, que o deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Governo do Estado, com cópia Secretária de Estado da Agricultura – Seagri, pedido indicando a necessidade de disponibilização de 100 (cento e vinte) mil mudas de café clonal para o plantio e cultivo no município.

A Seagri é responsável por retirar as mudas do viveiro produtor, responsabilizando-se por todos os custos, além de selecionar os produtores beneficiados, distribuir as mudas, acompanhar e fiscalizar a execução do projeto. A ação visa fortalecer a cafeicultura em Rondônia e trazer emprego e rede para a região.

Fonte: Assessoria