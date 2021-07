Governo de Rondônia paga primeira parcela do 13° salário nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), confirmou para esta sexta-feira (9) o pagamento da primeira parcela do 13º a 46 mil funcionários públicos do Estado.

De acordo com o coordenador do tesouro estadual, Daniel Piedade de Oliveira de Soler, o cumprimento do calendário acontece para todos da administração direta e indireta. “Quando o Governo mantém a folha de pagamento em dia e cumpre o calendário de forma previsível, isso de alguma forma, aquece o comércio e a economia. Os servidores ao receberem seus salários consomem o recurso na economia local. E o pagamento deste tipo de despesa ajuda a manter um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico em nosso Estado”.

O pagamento da primeira parcela do 13º salário, movimentará a economia estadual e o comércio, com um aquecimento em torno de R$ 95 milhões.

Pandemia

Oliveira de Soler comentou sobre a arrecadação estadual durante o período da pandemia e sobre o compromisso do Poder Executivo com a folha de pagamento dos servidores. “A arrecadação do Estado está desempenhando bem, é fruto de um esforço da Secretaria de Finanças por meio da Coordenadoria da Receita Estadual (CRE) onde uma série de iniciativas estão sendo implementadas visando ampliar a arrecadação do Estado sem majorar alíquotas de impostos”.

Segundo de Soler, o resultado do desempenho macroeconômico do Estado e a alta das commodities têm melhorado a receita acima do previsto na lei orçamentária. “Tudo que a Sefin faz conta com o apoio do governador Marcos Rocha, por meio de um esforço alinhado na busca de resultados. Mesmo com o bom desempenho da receita, ainda nos preocupamos com os riscos fiscais previdenciários, de empresas estatais e os precatórios”.

No site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), continua em destaque o desempenho das finanças do Estado alcançando a nota A, nota máxima do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais.

da Secom/RO