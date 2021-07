Concluída manutenção da RO-383, entre Alta Floresta e Santa Luzia

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), realiza obras de alargamento na rodovia 481, que dá acesso ao município de São Miguel do Guaporé. Ao todo, são 54,80 quilômetros que serão beneficiados, desse total 4,9 quilômetros já estão sendo executados em ritmo acelerado. Os serviços estão sendo executados pela 7° Residência Regional de Alvorada do Oeste.

De acordo com Carlos Leandro, residente responsável pela obra, o alargamento da pista está sendo feito no trecho que liga um frigorífico à BR-429, em São Miguel do Guaporé. “Estamos com equipes trabalhando intensamente para alargarmos a pista, o que vai melhorar a trafegabilidade para usuários.

A estrada estreita dificulta a circulação de veículos por se tratar de uma via com muito movimento, por causa de empresas instaladas ao longo da estrada, e também para quem trafega pela RO-481. A preocupação do governador Marcos Rocha, e do diretor-geral do DER, Elias Rezende, é deixar a via com fácil acesso e segurança para todos”, afirmou Carlos Leandro.

O diretor-geral acompanha todas as obras sob a responsabilidade do Estado, fiscalizando as condições de trafegabilidade de todas as vias. “É importante para a população a duplicação da rodovia, evita acidentes e proporciona viagem tranquila e segura. O cenário atual nas estradas está bem diferente, estamos com mais de 40 frentes de trabalho nas estradas e a meta é aumentarmos ainda mais, aproveitando esse período de verão”, destacou Elias Rezende.

