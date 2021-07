Alta Floresta – Motociclista fica ferido após acidente de trânsito no Bairro Princesa Izabel

Na tarde desta quarta-feira (07), por volta das 17h50, mais um acidente de trânsito foi registrado em Alta Floresta – RO, desta vez no cruzamento da Avenida Paraná com Rua José Linhares, no Bairro Princesa Izabel.

Conforme consta no Boletim de ocorrência, condutor da motocicleta Honda, homem de 55 anos, trafegava pela Avenida Paraná, quando no cruzamento com a Rua José Linhares, acabou sendo colhido por um veículo Toyota Etios de cor prata, conduzido por homem de 43 que seguia pela Rua José Linhares.

Condutor da motocicleta disse não ter visto o veiculo Etios se aproximar, não conseguindo evitar a colisão.

Uma ambulância prestou socorro ao condutor da motocicleta até o HPS Público, onde o mesmo sofreu fratura na clavícula e reclamava de fortes dores no abdômen.

Já o condutor do veículo Etios nada sofreu.

Policia Militar se fez presente no local, onde acionou a pericia técnica.

Fonte: www.190online.com