Seduc promove live sobre Educação e Jovem do Ensino Médio

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com a Superintendência Estadual de Turismo (Setur), promoverá nesta quarta-feira (7) a 3ª palestra do Projeto “Simpósio de Líderes”. O evento acontecerá no Canal da Mediação Tecnológica, às 9h, com o tema: “Educação no Século XXI e o Jovem do Ensino Médio: Uma preparação para a vida”. O evento será conduzido pelo secretário da Seduc, Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu.

A finalidade do evento é promover a Educação no século XXI e a educação integral, reforçando a valorização do jovem. O currículo no contexto do Novo Ensino Médio traz a Formação Geral Básica e a parte flexível do currículo, chamada de Itinerários Formativos com foco nas competências socioemocionais e no protagonismo juvenil. Segundo destacado, os jovens terão um papel mais atuante e vão fazer escolhas no aprofundamento das aprendizagens de acordo com seus interesses, necessidades e projeto de vida, sendo cada vez mais participativos na escola, construindo saberes e soluções de problemas enfrentados por eles e pela sociedade.

Diante do contexto da pandemia, o projeto visa dar continuidade às ações on-line, propondo um ciclo de quatro palestras remotas para alunos do Ensino Médio, coordenadores pedagógicos, professores de História, Geografia e de Projeto de Vida ( Unidade Curricular de Itinerário Formativo do Novo Ensino Médio) .

“Destacamos que tivemos duas palestras com muita aceitação da comunidade estudantil: a 1ª palestra – Educação, Cultura e Lazer: desenvolvimento pessoal, social e melhor qualidade de vida, teve 1,7 mil visualizações; e a 2ª palestra – A valorização do papel do líder escolar e o incentivo ao conhecimento histórico e turístico de Rondônia, teve mil visualizações”, destaca a subgerente do Ensino Médio, Sandra Teixeira.

O trabalho em conjunto abre possibilidades para o protagonismo juvenil, por meio da Educação e do turismo, incentivando o jovem a participar de ações como conhecer a história e cultura local com direito ao lazer e ao bem-estar.

“Para acreditar no potencial do jovem, é entender que ele carrega consigo, o presente e o futuro para o desenvolvimento pessoal, social, econômico, político e ambiental do nosso Estado”, reforça Sandra.