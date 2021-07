Estão abertas inscrições para cursos de formação de condutores

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran), e intermédio da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito, em parceria com a 10ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Rolim de Moura, vai oferecer cursos de atualização e formação de condutores. Os cursos têm como objetivo formar, aperfeiçoar, instruir e qualificar motoristas, habilitando-os à condução de veículos.

De acordo com João Batista, chefe da 10ª Ciretran, para Rolim de Moura estão previstos oito cursos com carga horária de 50 horas/aulas, e ainda os de formação e os de atualização com 16 horas/aulas. “Os cursos são de suma importância para os profissionais que trabalham diuturnamente no trânsito. O aprendizado contribuí com a ética e compromisso desses motoristas para um trânsito mais seguro”, destaca Batista.

CURSOS DISPONÍVEIS:

Formação e Atualização de Condutores de Veículos de Transporte de Carga de Produtos Perigosos (MOPP);

Curso de Formação e Atualização de Condutores de Veículos de Emergência;

Curso de Formação e Atualização de Condutores de Veículos de Transporte Escolar;

Curso de Formação e Atualização de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiro.

As inscrições iniciaram no dia 1º de julho e seguem até o dia 31 de julho de 2021. Os condutores interessados nos cursos deverão ir à 10ª Ciretran, das 7h30 às 13h30, com os seguintes documentos: Carteira Nacional de Habilitação na Categoria compatível ao curso que pretende participar, original para conferência, Certificado de conclusão de Formação do Curso ao qual pretende atualizar, original para conferência e as demais documentações, como a certidão de Nada Consta da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou histórico do prontuário e a taxa de matrícula será emitida pela Ciretran.

O chefe da 10ª Circunscrição Regional de Trânsito destaca que a realização dos cursos está programada para ocorrer no mês de setembro. “Estaremos divulgando com antecedência o início de cada curso, para que o condutor possa se organizar e participar. Pela questão do período pandêmico, as datas previstas podem sofrer alterações”, explicou Batista.

Mais informações ou esclarecimentos pelo telefone (69) 3442-2366 da 10ª Ciretran de Rolim de Moura.