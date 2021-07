Alta Floresta registra 03 novo casos de covid-19, nesta terça-feira dia 06 de julho

Nesta edição constam 21 registros de óbitos a mais, que deveriam ter sido informados em edições anteriores (demanda reprimida) e não foram em decorrência de instabilidades no sistema. No entanto após investigação epidemiológica a equipe do Cievs identificou a situação, todos os casos são do município de Porto Velho, sendo 11 mulheres (92, 92, 87, 75, 74, 68, 67, 65, 54, 39 e 39 anos de idade) e 10 homens (87, 83, 81, 74, 74, 73, 71, 67, 67 e 31 anos de idade).