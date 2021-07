Atenção para 2ª dose da Coronavac-Butantan nesta terça-feira dia 06

A celeridade na entrega das vacinas contra a covid-19 tem sido uma das prioridades do Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Com isso, além do transporte terrestre, foi utilizado, nesta semana, o transporte aéreo, por meio do Comando de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar, para entregar o total de 20 mil doses da vacina AstraZeneca e 19.980 doses da Pfizer. Todas elas foram entregues nas seis regionais até às 17 horas de sexta-feira (2). Todo o trabalho foi realizado em cerca de 4 horas.

Com a determinação, o Governo do Estado, por meio do Comando de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, levou até Ariquemes, Cacoal e Vilhena, todas as doses para serem distribuídas nas cinco regionais do interior. As doses para Rolim de Moura foram entregues em Cacoal, que as redistribui. Além disso, na regional de Porto Velho ficaram 10.866 doses da Pfizer e 7.295 da AstraZeneca.

As vacinas que chegaram na quarta-feira (30 de junho) e quinta-feira (1º), foram distribuídas na sexta-feira após o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia (Cosems/RO) expedir documento alterando o cálculo utilizado na divisão das doses. O documento chegou oficialmente à Agevisa na manhã de sexta-feira (02).

“O secretário de saúde Fernando Máximo acompanhou toda a missão e intermediação entre o Governo e o Cosems, que encaminhou o termo na manhã de sexta-feira. Nossa equipe já estava pronta na Rede de Frio esperando a liberação para dar sequência a contagem e distribuição”, esclareceu o diretor executivo da Agevisa, Edilson Silva.

REDE DE FRIO

O trabalho é minucioso, são pautas, informes e contagem dose a dose. A equipe de imunização da Agevisa realizou a distribuição conforme as orientações pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, e preparou a logística para entrega às regionais de saúde.

“A distribuição era feita com os quantitativos referentes ao público-alvo repassados pelo Ministério da Saúde. Com a decisão pactuada em CIB, tivemos que fazer o cálculo diferente das remessas posteriores. Utilizando a população censitária, com exceção para os funcionários e população do sistema de privação de liberdade, que receberam a primeira dose da Pfizer”, explicou o coordenador estadual de imunização, Ivo Barbosa.

ENTREGA RÁPIDA

O Governo do Estado destacou a equipe da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros para realizar o transporte das vacinas com segurança. A Policia Militar fez a escolta das doses até o Comando de Operações Aéreas/1º GOA – CBMRO, de onde as doses foram levadas de avião para todas as regionais que ficam no interior do Estado. A última entrega ocorreu as 17 horas, na regional de Vilhena. Em seguida, houve o retorno da equipe.

O voo que acelerou a vacinação de mais rondonienses foi realizada no dia em que se Comemora o Dia Nacional dos Bombeiros, 2 de julho. A tropa era composta pelos comandantes major BM Hugo Reis, capitão BM Cordeiro, sargento BM Lemos e mais dois fotógrafos voluntários, Alison Lima e Herivelton Andrade. “Nós já estamos nessa missão desde o começo, fazer traslado, entregar vacinas, foram mais de 700 horas de voo em combate a covid-19. Chegamos a áreas de difícil acesso, uma missão honrosa”, disse capitão Cordeiro. A cada entrega o sorriso e o cuidado dos técnicos das regionais, que faziam a conferência e se comprometiam com a entrega imediata aos municípios. Na última entrega, na regional de Vilhena, a enfermeira Erika Cristina, que recebeu as doses com o gerente regional de saúde, Sergio Matos, expressou a felicidade com a chegada das doses de forma ágil. “Que venham mais vacinas. É um voo que nos traz doses de esperança”, finalizou Neste sábado (3), o Governo do Estado tem previsão para receber do Ministério da Saúde (MS) remessas das vacinas Pfizer, AstraZêneca e Janssen. Foram entregues para as regionais:

ARIQUEMES: 1.890 doses da Pfizer e 3.115 da AstraZeneca

JI PARANÁ: 3.132 doses da Pfizer e 3.980 da AstraZeneca

CACOAL: 1.590 doses da Pfizer e 1.915 da AstraZeneca

ROLIM DE MOURA: 1.032 doses da Pfizer e 1.905 da AstraZeneca

VILHENA: 1.380 doses da Pfizer e 1.790 da AstraZeneca