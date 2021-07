Ministro do turismo participa do I Workshop Supera Turismo e visita pontos turísticos

O Governo de Rondônia recebeu nesta sexta-feira (2), a visita do ministro do turismo, Gilson Machado Neto, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. O titular da pasta, que promove sua primeira visita ao Estado, chegou na noite de quinta-feira (1º), acompanhado de sua comitiva, na Base Aérea de Porto Velho (BAPV), vindo de Brasília (DF). Em sua chegada à Capital rondoniense, Machado e sua equipe foram recebidos pelo superintendente estadual de turismo, Gilvan Pereira Júnior, capitão Cisne, da Polícia Militar e militares do Exército Brasileiro.

No Palácio Rio Madeira, Gilson Machado participou do ato de abertura do I Wokshop Supera Turismo. No início da cerimônia, houve a formalização de um repasse de R$ 1,2 bilhão feito pelo superintendente executivo de Governo da Caixa Econômica Federal (CEF) em Rondônia, Jhony Wesley Silva, para a concessão de empréstimos por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que é uma linha de crédito de capital de giro, destinada às empresas do setor. O Ministério do Turismo (MTur) transferiu os valores com vista a apoiar a recuperação do turismo na região, comprometido pela pandemia do coronavírus.

O gestor da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Gilvan Pereira Júnior, destacou que Rondônia possui grande visibilidade turística, tendo como certa a retomada pós-pandemia. “Como consequência, haverá geração de emprego, renda e assim, o Estado irá crescer de forma jamais vista. Recentemente, o Governo de Rondônia protocolou a Lei Estadual de Turismo, significando a consolidação do setor no Estado, garantindo a continuidade dos trabalhos e do planejamento turístico para dez anos, sendo importante para fazer um turismo sério, profissional, dando resultados para a sociedade”.

Sobre o planejamento turístico para 2030, Pereira argumenta que é um planejamento feito junto aos municípios, para descobrir mais potenciais turísticos, com planos estratégicos, tendo o recurso de R$ 400 mil que será aplicado na contratação de empresas, que vão reforçar a atividade turística. O gestor de turismo citou ainda os projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, que estão sendo executados no interior do Estado, para acelerar a retomada turística.

O ministro do turismo, Gilson Machado, parabenizou o governador Marcos Rocha por sua gestão e citou que o presidente Jair Bolsonaro tem acompanhado o trabalho exemplar feito pelo chefe do Poder Executivo à frente do Estado, que durante a pandemia, houve menos perda de empregos. Sobre os recursos entregues a Rondônia, Machado afirmou que ainda são poucos, pela diversidade e pelo potencial turístico existente em todo o Estado.

Machado lembrou ainda que no último dia 25 de junho, o Brasil recebeu o título da Organização Mundial de Turismo (OMT), sendo incluído no conselho executivo, com a maioria dos votos recebidos, pela condução exemplar do país durante a pandemia. “O Brasil exporta 11 milhões de turistas por ano para outros países, sendo $ 19 milhões de dólares distribuídos ao exterior. Porém, por conta da pandemia, estes turistas estão viajando pelo país, descobrindo as belezas naturais, da pesca esportiva, das pousadas, do etnoturismo, dos barcos-hotéis na capilaridade hídrica da bacia do Rio Amazonas”, ressaltou o titular da pasta.

O governador Marcos Rocha agradeceu a visita do ministro Gilson Machado ao Estado acentuando os recursos que recebeu do Governo Federal durante a gestão de Jair Bolsonaro e as visitas recebidas por ministros a Rondônia, e parabenizou o presidente pelas ações feitas durante a pandemia. O governador ainda lembrou que a Organização das Nações Unidas (ONU) citou Rondônia como exemplo para todo o país, de ações de combate ao coronavírus. Acerca do I Workshop Supera Turismo, o chefe do Poder Executivo ressaltou que os temas abordados, serão voltados ao fortalecimento econômico e turístico do Estado, tendo em vista os desafios enfrentados por conta da pandemia. “Será um espaço aberto para todos os que atuam no turismo de forma direta e indireta, sendo uma oportunidade de troca de conhecimentos e contribuir com o desenvolvimento sustentável do nosso país, sendo o principal objetivo do workshop”, finalizou o governador Marcos Rocha. I WORKSHOP SUPERA TURISMO O workshop contará com a participação de profissionais especializados, que vão traçar estratégias para chegar ao novo empreendedorismo do turismo. A equipe técnica do Ministério do Turismo estará compartilhando experiências acerca de investimentos e apoio do Governo Federal a projetos de turismo em Rondônia e nos estados da região Norte. Após a cerimônia no Palácio Rio Madeira (PRM), o governador Marcos Rocha, juntamente com o ministro Gilson Machado, foram visitar locais turísticos de Porto Velho, além do Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques. Prestigiaram o evento, o deputado estadual Alan Queiroz, representando a Assembleia Legislativa (ALE), o vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho, a deputada federal Mariana Carvalho, o vereador Aleks Palitot, representando a Câmara de Vereadores de Porto Velho, os coordenadores gerais de atração de investimentos do MTur, Gleurice Sousa e Karl Heisenberg, além de secretários de turismo dos estados da região Norte do Brasil e demais autoridades.