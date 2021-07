Lei garante passe livre em ônibus para pessoas com câncer

Os trabalhos para garantir trafegabilidade com segurança nas rodovias pavimentadas, sob responsabilidade do Governo de Rondônia, seguem em ritmo acelerado, inclusive durante o período chuvoso. As equipes da Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem Transportes e Serviços Públicos (DER) em Cacoal, avançam no processo de execução e, neste ano de 2021, mais de 80 quilômetros de estradas pavimentadas que encontravam-se em condições críticas já foram atendidas com serviços de manutenção.

Responsável pelo processo de produção e aplicação da massa asfáltica para conservação de mais de 1.400 quilômetros de rodovias pavimentadas, a Coordenadoria de Usinas de Asfalto do DER (Cousa), apresentou um balanço das ações executadas em de 2021. Assim, quase 700 quilômetros de estradas já foram atendidas com serviços diversos, principalmente o tapa-buraco, que garante de forma emergencial, segurança nas estradas.

O gerente da Usina de Cacoal, Sebastião Cardoso, comenta que, atualmente, as equipes seguem atendendo a rodovia 471 e a RO-010, entre Pimenta Bueno e o distrito de Nova Estrela. Os trabalhados já foram concluídos na RO-383, entre Nova Estrela e BR-364 e, na rodovia 387, entre Espigão D’Oeste e BR-364.

Segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende, a orientação do governador Marcos Rocha é que as mais de 50 frentes de trabalho do DER resolvam os gargalos na trafegabilidade, para que o setor social e econômico sejam fortalecidos e Rondônia continue desenvolvendo e avançando contra os efeitos causados pela pandemia

“Nossas equipes trabalham durante o final de semana e feriado para garantir resultados significativos nos mais de seis mil quilômetros de rodovias, sob total responsabilidade do Governo do Estado. Além da nossa malha, seguimos firmes na missão de apoio aos 52 municípios, garantindo melhorias tanto nas estradas vicinais, quanto no perímetro urbano”, conclui Rezende.