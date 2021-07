Quinta-feira deve ser de temperaturas baixas em Rondônia, diz Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a massa de ar polar ainda atuará sobre Rondônia nesta quinta-feira (1), mantendo as temperaturas baixas em todo o estado.

A previsão para este dia é de tempo firme, com muito sol e poucas nuvens. O céu varia de claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. A temperatura durante a tarde se eleva um pouco em relação aos dias anteriores, mas não fará calor. As noites e madrugadas seguem muito frias.

A umidade do ar fica baixa nesta quinta-feira e atinge valores mínimos entre 30% e 20%, principalmente nas cidades do centro-sul de Rondônia, colocando esta região em estado de atenção para baixa umidade do ar.

Fonte: Sipam