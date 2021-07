Estado de calamidade pública em Rondônia é prorrogado até dezembro de 2021

O deputado Jean Oliveira (MDB) cumpriu uma extensa agenda semana passada acompanhando o governador Marcos Rocha nos municípios da Zona da Mata no lançamento dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” e do programa “Mamãe Cheguei”.

O “Tchau Poeira” é um projeto do governo estadual destinado a asfaltar, recuperar e sinalizar as vias públicas urbanas dos municípios. Enquanto, o “Governo na Cidade” é para restauração, revitalização, conservação, implantação e melhorias às infraestruturas, espaços e mobiliários públicos de uso comum, como as praças, sendo as obras de responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) e o programa “Mamãe Cheguei” incentiva as gestantes a realizar consultas do pré-natal, parto e nascimento, e faz a entrega de kits enxoval para gestantes em vulnerabilidade social.

Alto Alegre dos Parecis

Na quarta-feira(23), o deputado esteve no município de Alto Alegre dos Parecis, onde entregou ao prefeito Denair, o Dena, uma retroescavadeira conseguida pela sua gestão junto ao DER. A máquina foi destinada ao município para atender os agricultores da região na melhoria de estradas, no projeto “Porteira Adentro”. Foram lançados os “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” e o programa “Mamãe Cheguei”.

Em Alto Alegre dos Parecis, conforme Termo de Cooperação, serão investidos pelo Executivo Estadual cerca de R$ 3 milhões para pavimentação de mais de quatro quilômetros de ruas. São mais de 20 pontos críticos que receberão asfalto novo, entre eles um trecho da Avenida Tancredo Neves.

Alta Floresta D’Oeste

Na quinta-feira (24) pela manhã o deputado Jean Oliveira participou em Alta Floresta D’Oeste do lançamento dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” e do programa “Mamãe Cheguei”. Serão 5 quilômetros de asfalto novo e mais 5 de recapeamento com recurso próprio do Estado executados pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, destacou os serviços realizados pelas frentes de trabalho do órgão na região. “Estamos finalizando a recuperação da 383 pela terceira vez nesta gestão. O próximo passo será o recapeamento de toda a rodovia. A P5O no município já está toda recuperada que é a nossa RO 135. A 160 que é a RO 135, com saída para Novo Horizonte vai receber asfalto em um trecho da rodovia. Também fizemos trabalho nas vias vicinais dos distritos”, disse o diretor.

“Hoje estamos felizes em trazer recurso para Alta Floresta. Não é recurso de deputados federais, nem do Governo Federal, nem dos Municípios, é do Estado “, afirmou o governador Marcos Rocha.

Santa Luzia D’Oeste

Na tarde de quinta-feira (24), o deputado participou no município de Santa Luzia D’Oeste, do lançamento dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” e do programa “Mamãe Cheguei”. O deputado Jean Oliveira anunciou emenda parlamentar da sua autoria. A destinação da emenda será definida pelos vereadores Aldair, Silvair e José Wilson e pelo prefeito de Santa Luzia, Jurandir de Oliveira.

O município receberá 2,5 quilômetros de asfalto novo, outros 2,5 quilômetros de recapeamento e ainda a construção do Parque Vila Bambu.

“Ontem fizemos a licitação para os 24 quilômetros de asfalto na 45 que é a nossa RO-491, isso no trecho até o município de São Felipe d’Oeste, e em pouco tempo daremos a ordem de serviço. Ainda nessa estrada têm quatro pontes que precisam ser refeitas, e nós vamos fazer. Na 84, amanhã o rompedor hidráulico será destinado para cortar um local de serra na cidade, e outra coisa, ela será estadualizada. Na RO-383, vamos fazer um trecho de duplicação e ciclovia’’, informou o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Elias Rezende.

Rolim de Moura

Na sexta-feira (25) o deputado Jean Oliveira participou em Rolim de Moura, do lançamento dos projetos ‘Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, e do programa “Mamãe Cheguei”.

Também foi assinado convênio de 300 mil reais entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Rolim de Moura, proveniente de emenda parlamentar do deputado, reivindicação do vereador Ivan Vasconcelos, para aquisição de produtos através do “Cesta Verde” do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que é uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil. O deputado anunciou emenda parlamentar de sua autoria de 330 mil para a construção de um barracão para a Associação São Cristóvão, reivindicação do vereador Renatão do Frigorífico.

Pelo projeto “Tchau Poeira” são aproximadamente 18 quilômetros de recapeamento para Rolim de Moura.

Agradecimento

No lançamento dos projetos em Alta Floresta D’Oeste o deputado Jean Oliveira fez um discurso com ênfase no agradecimento ao governador Marcos Rocha pelo que vem realizando pela melhoria do estado de Rondônia, da Zona da Mata, e sobretudo, pelo município de Alta Floresta D’Oeste – “Onde nasci”, como disse o parlamentar.

“Eu agradeço muito, em nome de todos. Muito obrigado mesmo. O senhor já viu o quanto esse município é lindo e maravilho – mas, sempre pode ficar mais. 5 km de ruas pavimentadas. 5 km de ruas que serão recuperadas. Isso vai dar um novo visual para o município. Quero parabenizar o prefeito do município por ter escolhido de forma técnicas as ruas. Não interferir em um centímetro. O que eu tenho é cobrado mais asfalto para Alta Floresta”, disse o deputado.

O deputado ao citar a pandemia disse ter uma gratidão muito grande pelo governador Marcos Rocha, por ter ligado para sua mãe, quando ele estava entubado acometido de covid-19, e orado com ela ao telefone. Jean Oliveira agradeceu a todas as pessoas de Alta Floresta que ligaram para sua mãe e para sua avó naquele momento difícil e formaram uma corrente de oração para sua recuperação. “Porque minha recuperação não veio só da medicina, ela veio de Deus”, afirmou o deputado. “E hoje eu quero compensar, cada momento, cada dia, da minha vida e do meu mandato, pra esse município e para essas pessoas”, completou Jean Oliveira.

“Portanto, eu agradeço por estar fazendo parte de um projeto tão importante como esse. Ter votado, ter discutido, ter defendido e hoje estar aqui vendo o senhor governador assinar um termo de compromisso e cooperação com o município de Alta Floresta de 5km de asfalto e 5km de recapeamento. Eu, o prefeito Gio Damo, os vereadores e todo o povo de Alta Floresta lhe agradecemos de coração. Fiz um compromisso de não pedir publicamente mais nada – mas nós vamos discutir mais coisas para Alta Floresta”, concluiu o deputado Jean Oliveira.

Assessoria de Imprensa – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 29 de junho de 2012 ( Dia de São Pedro)