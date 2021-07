AmpaRO é prorrogado por mais 3 meses; investimento do Gov é de R$ 60 milhões

Pela terceira vez o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), prorrogou por mais três meses o Programa de Transferência de Renda (AmpaRO), no valor de R$ 100, para as 28 mil famílias já cadastradas. Lei 5.045 de 1º de julho de 2021, foi aprovada pela Assembleia Legislativa (ALE), a pedido do Executivo Estadual, na sessão da terça-feira (29). As parcelas serão pagas em julho, agosto e setembro, totalizando R$ 8,6 milhões de recursos oriundos do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza (Fecoep).

De acordo com a secretária da Seas, Luana Rocha, em breve será lançado o calendário com as datas de pagamento. Ela explicou que a prorrogação foi necessária devido à continuidade da pandemia da covid-19 e aos impactos causados nestas famílias que têm renda per capita mensal de até R$ 89.

O AmpaRO foi lançado em julho de 2020 com a proposta inicial de três parcelas de R$ 200 por família. Em outubro houve a primeira prorrogação até dezembro, totalizando cerca de R$ 34 milhões de investimentos do Fecoep.

Com a continuação da pandemia em 2021, o Poder Executivo prorrogou o AmpaRO por mais seis meses, de janeiro a junho, estabelecendo a parcela de R$ 100, por mês, para cada família, somando cerca de R$ 17 milhões. De julho a dezembro de 2020 foram cerca de R$ 34 milhões. Com esta nova prorrogação, que tem como base o Decreto 316 de 29 de junho de 2021, agora são cerca de R$ 60 milhões de investimentos do Governo de Rondônia nestas famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado.