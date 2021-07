Urgente: Carro e capota na RO 383 duas pessoas ficaram feridas

A Rota do Oeste disse ainda não ser possível determinar como aconteceu o acidente. O que se sabe até o momento é que duas carretas e o veículo de passeio pegaram fogo. Os carreteiros morreram carbonizados e as equipes da concessionária nada puderam fazer para resgatá-los.

Duas pessoas que viajavam no automóvel foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Nova Mutum, três pessoas (sendo duas da van e o condutor do terceiro veículo de cargas) saíram ilesas e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

O Corpo de Bombeiros atuou ainda no controle do incêndio de grande porte. O caminhão pipa da Rota do Oeste atuou no suporte para o serviço.