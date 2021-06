Investimentos na área industrial são apresentados a empresários no Rondônia Day

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), promoveu nesta terça-feira (29), no auditório Rosilda Shockness do Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, a segunda edição do Rondônia Day. O evento contou com a participação de empresários e investidores de Porto Velho e do interior do Estado.

Organizado pela Invest Rondônia, o evento teve como objetivo fortalecer e promover os produtos regionais, infraestrutura e benefícios tributários. O Rondônia Day tem como meta expandir a visão dos empresários, investidores, entidades governamentais e privadas, a respeito das potencialidades industriais, logísticas, turísticas e do agronegócio do Estado.

CHAMAMENTO PÚBLICO

Durante o Rondônia Day foi lançado o edital de chamamento público do Distrito Industrial, que tornou pública a autorização, pelo Poder Executivo, da abertura de doação de áreas com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico do Estado, atraindo investimentos, criando e consolidando novos negócios, bem como contribuindo para a geração de empregos, renda e diversificação da economia.

Para o superintendente da Sedi, Sérgio Gonçalves, o chamamento público faz parte da política pública do Governo de Rondônia em fortalecer cada vez mais o setor empresarial do Estado. Gonçalves argumenta que houve atraso no chamamento público para a oferta dos terrenos devido à pandemia, porém, houve procuras e consultas. “Nós temos um trabalho de regularização do distrito industrial e agora, conseguimos lançar este chamamento de 30 terrenos, que vão de 2.993,70m² até 32.213,00 metros quadrados”. O edital de chamamento público será publicado no portal da Sedi, onde serão disponibilizadas informações, regras e critérios de seleção, sendo empresas de Rondônia e de outras localidades, que queiram se instalar no Estado, gerando emprego e renda. O titular da pasta afirma que, ainda em 2021, a Sedi planeja publicar dois editais de chamamento, sendo o primeiro relacionado ao distrito industrial e o próximo, no segundo semestre. “No mínimo, são de dois a três editais por ano que vamos estar oferecendo para o distrito industrial de Porto Velho”. INVEST RONDÔNIA A coordenadora da Invest Rondônia, Glenda Hara, explica que o evento também serve para acompanhamento dos empresários que se interessam e desejam investir no Estado. “Esse acompanhamento vai desde buscar o empresário em outros estados ou em outros países, como também, de recebê-los quando nos procuram. Fazemos o acompanhamento do projeto de cada um, em relação aos processos que são de âmbito governamental como, por exemplo, liberação de incentivo tributário, os critérios para pedir o incentivo, licenciamento ambiental, para evitar morosidades, sendo um serviço 100% gratuito”. Glenda argumenta que o acompanhamento das empresas é feito de forma periódica, pois há o entendimento de possibilidade de crescimento, tendo direitos de receber outros incentivos que o Governo de Rondônia disponibilize para que se mantenham no Estado. “A única coisa que o Estado espera do empresário é que sejam gerados um número considerável de empregos, que vão de fato beneficiar a população, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e o valor da renda per capita”, pontua a coordenadora da Invest Rondônia. Empresário do ramo alimentício, Stênio Chagas Júnior possui uma empresa instalada no distrito industrial desde 2004, sendo um dos pioneiros da área. Ele agradeceu a superintendência pela iniciativa. “Sabemos de todas as dificuldades enfrentadas e somando aos demais empresários com empresas que ali estão, formamos a Associação do Polo Industrial, onde junto com a Sedi, fizemos uma parceria para que o distrito industrial, que atualmente possui 185 lotes, seja fomentado”. Chagas Júnior afirma que hoje apenas 23 empresas estão em funcionamento no distrito industrial. “Rondônia é um estado de grande valia, com saída para o Pacífico, com um porto que faz exportação de carne e grãos, tendo a possibilidade de surgir mais interesses no distrito industrial. Então, por meio de eventos como esse, é possível ter fomento para que os empresários possam investir no Estado”.