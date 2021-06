Governo amplia número de leitos no HBPV e garante mais celeridade no atendimento

O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), em Porto Velho, conta agora com mais 49 leitos clínicos, sendo quatro leitos semi-intensivos que foram entregues pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). No total são 12 enfermarias novas. A ampliação de leitos é uma das medidas do Poder Executivo para reforçar a estrutura da rede pública estadual.

O secretário da Saúde, Fernando Máximo, explicou que a Sesau vem acompanhando a situação da pandemia no Estado, porém trabalhando paralelamente em outras demandas. “Entregamos mais 49 leitos clínicos, que vão somar, com os leitos já existentes em nossa rede e dar mais celeridade ao atendimento dispensado ao paciente, principalmente para os que vêm do Pronto Socorro João Paulo II. É um esforço do governador Marcos Rocha, no sentido de deixar a nossa população assistida”, disse o secretário.

O diretor clínico da unidade, Cristiano Almeida Pereira, avalia que esses 49 leitos clínicos de enfermaria, vão reforçar a estrutura da unidade. “Com mais esses novos leitos o Hospital de Base garante mais vagas aos pacientes vindo do João Paulo II, dando mais tranquilidades para podermos atender esses pacientes clínicos. Ficamos muito felizes com essa expansão”. A entrega foi realizada no último dia 18, com a presença do secretário de saúde, Fernando Máximo, da diretora-geral, Raquel Gil e do diretor clínico, Cristiano Almeida. Durante a entrega o secretário da Sesau visitou todo o hospital, onde ouviu relatos de pacientes, agradecendo pelos atendimentos recebido na unidade hospitalar.