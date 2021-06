Vilhena registra 8,5°C, o dia mais frio de 2021 e a menor temperatura em RO, diz Inmet

O mês de maio vai terminar com mais uma onda de frio. Duas frentes frias consecutivas vão atingir o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, fazendo com que haja queda brusca de temperatura e causando geada nas três regiões. Confira a previsão.

Ondas de frio no fim de maio

Segundo o Climatempo, duas fortes massas de ar frio de origem polar vão avançar sobre o Brasil nos últimos 10 dias de maio, causando frio intenso no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Há previsão também de mais uma ocorrência do fenômeno da friagem (que ocorre quando as massas de ar polar provocam queda de temperatura) em alguns estados do Norte, como Acre, Rondônia e Amazonas.

São esperadas duas frentes frias que deixarão o fim de maio e o início de junho bastante gelado. A primeira deve chegar no próximo domingo (23).

“Essas devem ser as frentes frias mais fortes de 2021 até agora. Elas vem trazendo massas de ar frio de origem polar de moderada a forte intensidade”, diz a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim.

A madrugada da terça-feira (25), será de baixas temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e tem potencial para se torar a mais fria do ano até agora. “A partir do dia 23 de maio, as temperaturas só vão baixando. O ar frio vai persistir por vários dias consecutivos e isso vai manter a atmosfera fria”, informou Josélia.

Segunda massa de ar frio chega na virada do mês

No dia 30 de maio, mais uma intensa massa de ar frio de origem polar adentra o Sul do país, fazendo com que as temperaturas caiam também no Sudeste e Centro-Oeste.

Conforme informou a meteorologista, essa massa de ar frio será tão forte que as geadas não ficarão restritas à região Sul do país. Pode gear também no Sul de Minas, Sul do Mato Grosso do Sul e Sul de São Paulo.

Além do frio, a frente fria pode vir acompanhada de chuva no Sudeste do Brasil, aumentando um pouco a umidade do ar.

É bom ir tirando os casacos e cobertores do armário!