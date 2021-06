Gov de RO fortalece políticas de assistenciais sociais com novas vans para Apaes

As vans foram entregues oficialmente a Feapaes em abril, no estacionamento do Palácio Rio Madeira, sede do Poder Executivo, e fazem parte de investimento do Ministério da Defesa pelo Programa Calha Norte, com indicação parlamentar da ex-deputada federal, Marinha Raupp, e com contrapartida do Governo de Rondônia.

Os municípios contemplados com os veículos são: Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Chupinguaia, Presidente Médici, São Felipe d’Oeste, Primavera de Rondônia, Urupá, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, Nova Mamoré, Buritis e Machadinho d’Oeste.

”É um marco para a história das Apaes de Rondônia que foram contempladas pelas vans. Foi um longo processo, mas chegamos a esse grande dia. Agradecemos ao Governo do Estado, pois agora nossos alunos terão veículos com conforto. Eles merecem serem atendidos da melhor forma possível”, avalia a administradora da Apae de São Francisco do Guaporé, Janeide Paz.