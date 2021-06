Jeremias defende produtores rurais e empresários que precisa de licencia ambiental

Foi aprovado na tarde desta quarta-feira (2), o Projeto de Lei nº 002/2021 que inclui as Lactantes, com ou sem comorbidades, na lista de prioridade da vacinação contra a Covid-19 em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia. O projeto é de autoria do parlamentar que se mostrou feliz com a convocação de uma sessão extraordinária por parte da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para votação da matéria.

De acordo com Jeremias, Alta Floresta conta com mais de 300 crianças abaixo de dois anos. então este projeto é muito importante pra essas mães lactantes que vai estar beneficiando essas crianças também. As mães sendo imunizadas, as crianças vão estar imunizadas também”, disse o vereador.

A matéria determina a “inclusão no grupo prioritário na campanha de vacinação contra o covid-19 no município de Alta Floresta D’oeste, mulheres lactantes com ou sem comorbidades que amamentam até dois anos de vida do bebê, e as que possuem laudo médico e amamentam bebês até três anos”.

Jeremias informou que vai solicitar ao Executivo Municipal a sanção do projeto para que a Secretaria Municipal de Saúde coloque o grupo no calendário imunização.

De acordo com o vereador, a “lei busca amparar as mulheres lactantes, uma vez que estudos divulgados nos últimos dias têm apontado que, depois de imunizadas com vacinas contra a covid-19, mulheres que amamentam produzem leite com anticorpos contra o novo coronavírus”.

Fonte: Assessoria