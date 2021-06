A Funerária Bom Pstor comunica o falecimento de Valteni de Sousa

É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valteni de Sousa, seu corpo esta sendo velado na capela da funeraria Bom pastor, e seu sepultamento será neste domingo dia 27 de junho as 17 horas no cemitério local.

Desde já a família em lutada agradece a presença de amigos e familiares.

Fonte: Florestanoticias.com