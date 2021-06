É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Aurino Ferreira de Souza morador da linha 47.5 km 20, seu corpo foi sepultado neste domingo dia 27 de junho as 9 horas no cemitério local.

Desde já a família em lutada agradece a oração de amigos e familiares.

Fonte: Florestanoticias.com