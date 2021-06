Seas entrega kit enxoval a gestantes de Alta Floresta d´Oeste

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), realizou na quinta-feira (24), a entrega do kit enxoval contendo 19 itens para as futuras mamães de Alta Floresta d´Oeste, atendidas pelo programa estadual “Mamãe Cheguei”. A equipe da Seas, preocupada com a pandemia e visando evitar aglomeração, fez a entrega simbólica para três grávidas, representando mais de 80 gestantes atendidas pelo programa no município.

As entregas aconteceram durante o ato de lançamento do projeto “Tchau Poeira”. Segundo a secretária da Seas, Luana Rocha, a meta do programa “Mamãe Cheguei” é atender 150 gestantes no município de Alta Floresta d´Oeste. “Já estamos atendendo 80 futuras mamães, aqui em Alta Floresta. Essas gestantes se encontram em situação de vulnerabilidade social. A finalidade do programa é assegurar o acompanhamento durante todo o pré-natal e ainda garantir itens básicos de higiene pessoal para os recém-nascidos. A nossa preocupação não é só com a criança, mas também com as mamães”, destacou

“O programa chegou numa hora certa. A pandemia acabou deixando as coisas mais difíceis e com o programa temos um acompanhamento de perto do nosso pré-natal e também uma atenção especial após o nascimento do bebê”, disse a futura mamãe, Rosângela Euzébio Torres.

Para a zeladora, Márcia Fernanda Martins, de 27 anos, o kit de enxoval vai complementar e ajudar muito. “Estamos numa situação apurada financeiramente por causa da pandemia, o kit enxoval vai ajudar muito nos primeiros dias. Que Deus abençoe a secretária Luana e o governador Marcos Rocha pelo belíssimo trabalho. E que as gestantes acreditem no programa, procurem a Secretaria de Assistencial Social e façam o cadastro para receberem todo esse cuidado que eu recebi”, finalizou.