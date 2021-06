Projeto “Tchau Poeira” é lançado em Alta Floresta d’Oeste

O Governo de Rondônia deu continuidade ao lançamento do “Tchau Poeira” na Zona da Mata na manhã desta quinta-feira (24) em Alta Floresta d’Oeste. Serão 5 quilômetros de asfalto novo e mais 5 de recapeamento com recurso próprio do Estado executados pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Alta Floresta é a segunda cidade da Zona da Mata a receber o projeto. O termo de cooperação entre Estado e Município para melhoria da trafegabilidade foi assinado em Alto Alegre dos Parecis nesta quarta-feira (24).

Para a população, a iniciativa do Governo de usar a economia feita nos dois primeiros anos de gestão para investir nos municípios representa o fim de transtornos que se arrastavam há anos.

“Eu fico doente com essa poeira. As portas de casa são fechadinhas, mas ainda assim ela entra. Eu coloquei até a placa de venda da casa por causa disso, mas um tempo depois retirei. Eu gosto desse lugar, aqui é bom demais, o único problema até então era rua, uma buraqueira e muito poeira. Agora com anúncio de asfalto novo eu vou ficar tranquilo, no meu lugar”, disse a aposentada Elzina Contão.

“É muito difícil, muita poeira. Sair à noite, por exemplo, dava muito trabalho. Aqui tem muito buraco. Já me envolvi com acidente por conta disso. Ficamos felizes em saber que terá asfalto, vai melhorar 100%”, afirma o aposentado Betolino Buri.

A garantia de R$ 826 milhões para obras nos municípios rondonienses, sendo R$ 300 milhões destinados ao “Tchau Poeira” acontece de forma surpreende em Rondônia, pois em 2019 a gestão recebeu o Estado com déficit orçamentário de R$ 420 milhões. Em pouco tempo, alcançou superávit, e isso mesmo com os gastos extras em saúde devido a pandemia.

“Fizemos o dever de casa para tirar Rondônia do buraco. Escolhi secretários competentes e cortamos os contratos desnecessários. Hoje estamos felizes em trazer recurso para Alta Floresta. Não é recurso de deputados federais, nem do Governo Federal, nem dos Municípios, é do Estado “, afirmou o governador Marcos Rocha.

Para o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), Alex Redano, o governador implantou uma nova política. "É a política de alguém que não sai prometendo em vão. O Governo realmente realiza os compromissos com a população. E ainda com recurso próprio, não é financiamento, e é por isso que nós, deputados estaduais, aprovamos os projetos. Todos são voltados às necessidades da população". O prefeito Giovan Damo agradeceu os investimentos no município. "Hoje é um dia de festa para Alta Floresta. Os investimentos do Governo de Rondônia nos motiva a seguir fazendo política pública séria. Quem ganha é a população com esse alinhamento". O deputado estadual, Ismael Crispin, vice-lider do Governo na ALE, ressaltou que é por investimentos como esse do Governo que Rondônia avança para transformar-se em um dos estados de maior progresso do Brasil. Para o deputado estadual, Cirone Deiró, o "Tchau Poeira" investe na infraestrutura e na qualidade de vida da população. O vice-presidente da ALE, Jean Oliveira, disse que devido a proposta do projeto ser tão importante, ela tem sido defendida pelos deputados estaduais. "Nós vamos resgatar aqui a dignidade das pessoas e levar melhores condições de vida, pois com o asfalto a gente tira a poeira de dentro das casas das pessoas. O governador tem essa preocupação, pois sabe que o desenvolvimento do Estado passa pelos municípios. Estamos trabalhando para proporcionar obras de qualidade", disse diretor-geral do DER, Elias Rezende. Rezende ainda destacou os serviços realizados pelas frentes de trabalho do DER na região. "Estamos finalizando a recuperação da 383 pela terceira vez nesta gestão. O próximo passo será o recapeamento de toda a rodovia. A P5O no município já está toda recuperada que é a nossa RO 135. A 160 que é a RO 135, com saída para Novo Horizonte vai receber asfalto em um trecho da rodovia. Também fizemos trabalho nas vias vicinais de distritos. O DER está com mais de 40 frentes de serviço atuantes no Estado. DESENVOLVIMENTO O município de Alta Floresta d'Oeste, assemelha-se a outras cidades rondonienses tendo a sua população formada por desbravadores que chegaram a região provinientes de diversos estados. Por meio de um trabalho focado e com aproveitamento do potencial agro, o município se mostra pujante e com o fomento de atividades econômicas que desperta interesse de gigantes da economia. "É um município onde a agricultura familiar é muito forte. São mais de 2,5 mil propriedades. É um dos que tem mais agroindústrias. Rico em recursos hídricos, temos 7 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e também há o desenvolvimento da psicicultura. A pecuária é forte, assim como a produção de leite. Além disso nosso café é premiado". Agora o desenvolvimento avança também na área urbana com mais asfalto. "Temos prazer em desenvolver políticas públicas para o nosso povo e esse projeto nos deixa muito felizes, pois vai mudar a realidade da nossa população", afirma o vice-prefeito, Robson Ugoline.