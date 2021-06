Presidente Alex Redano acompanha ação do Governo em Alta Floresta D’Oeste

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), prestigiou na manhã desta quinta-feira (24) em Alta Floresta D’Oeste do lançamento do pacote de obras de asfalto do programa “Tchau Poeira”, programa do governo do estado, aprovado pela Assembleia Legislativa.

Serão dez quilômetros de asfalto no total, sendo cinco quilômetros de asfalto novo e mais cinco de recuperação do asfalto. O governador Marcos Rocha assinou o termo de cooperação com a prefeitura, permitindo a execução do programa. Na solenidade, aconteceu ainda a entrega dos kits do projeto “Mamãe Cheguei”, que visa beneficiar as mães com um kit para os primeiros dias do nascimento de seus filhos.

Alex Redano enfatizou a importância desse asfalto para Alta Floresta. “É um investimento importante, para garantir melhoria urbana, o fim da lama e da poeira, e a valorização dos imóveis”. O deputado é autor de uma indicação, junto com o deputado Jean de Oliveira, para a iluminação em LED para as ruas de Alta Floresta, com o projeto sendo atualmente discutido com a Casa Civil.

Segundo Redano, “o governador instalou uma nova política: de sim, sim. Ou não, não! Não fica fazendo promessas mirabolantes que depois não serão concretizadas. E as obras e realizações estão acontecendo”.

Os deputados Cirone Deiró, Ismael Crispin (PSB) e Jean Oliveira (MDB), o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Elias Rezende, a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, o prefeito Giovan Damo (Podemos) e o vice-prefeito Robson Ugolino (Podemos), vereadores e prefeitos de cidade vizinha prestigiaram o evento.

Fonte: ALE/RO