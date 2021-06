Indiomarcio Pedroso faz pedido para acostamento nas entradas do Loteamento Canaã

O vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, apresentou ofício ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO), solicitando acostamento nas entradas do Loteamento Canaã, na altura do KM-2, da RO 383, na área rural do município.

A respeito do acostamento, Indiomarcio Pedroso teve uma pré-conversa com Thiago Vieira Moreira, diretor da 4ª Usina de Asfalto, em Rolim de Moura. Na oportunidade, o parlamentar apresentou o pedido e falou das necessidades da obra.

Segundo Indiomarcio, o loteamento tem duas entradas ligadas a RO 383, e mais de 100 famílias dependem delas para chegar as suas propriedades e residências.

A rodovia possui um tráfego intenso de veículos e os acostamentos são essenciais para ajudar a evitar possíveis acidentes na região.

