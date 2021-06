Vereador Natã participa do lançamento do Projeto Tchau Poeira em Alta Floresta.

O parlamentar participou nesta quinta-feira dia 24 da solenidade de abertura do Projeto Tchau Poeira e agradeceu os investimentos do Governo de Rondônia no município.

E comentou que se trata de uma obra de suma importância, pois visa melhorar as condições de tráfego de várias ruas da cidade.

O mesmo agradeceu o Governador em nome da população e solicitou do Governador que esse Projeto Tchau Poeira tenha continuidade para que mais ruas do Município de Alta Floresta sejam contempladas com a pavimentação asfáltica.

O parlamentar agradece ao Deputado Anderson Pereira pela contribuição prestada em prol desse projeto que vai trazer grandes benefícios para a população de Alta Floresta D’Oeste-RO.

Fonte: Assessoria