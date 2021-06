Polícia Civil de Nova Brasilândia D’Oeste realiza Operação ‘Narco Brasil’

A operação “Narco Brasil” foi realizada na manhã dessa quinta-feira, 24 de junho, e contou com Policiais Civis e Policiais Militares, no cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão, e um mandado de prisão em flagrante, fruto do serviço de investigação da Polícia Civil.

As buscas foram solicitadas pelo Delegado Regional de Polícia Civil, Dr. Mário Henrique de Souza Camargo, do Delegado do Departamento de Polícia Civil do Interior Dr. Thiago Flores e contou ainda com a participação do Delegado Dr. Lucas Torres Ribeiro que respondeu durante 30 dias pelas Delegacias de Alta Floresta e Nova Brasilândia D’Oeste.

Durante as buscas foram apreendidos 4 kg de entorpecentes (maconha), uma Pistola 9mm, e uma pessoa, [D. R. S.], que foi preso em flagrante. Segundo o Delegado responsável pela operação, a Polícia Civil de Nova Brasilândia tem trabalhado incansavelmente no intuito de dar uma resposta plausível para a sociedade, e afirma ainda que novas operações sejam realizadas no intuito de tirar de circulação pessoas em desacordo com a lei. Diz ainda que os serviços de inteligência das Polícias Civis e Militar vêm trabalhando em parceria para retirar das ruas os ilícitos, e a apreensão de pessoas nocivas à sociedade.

Essa operação é só o início de muitas que virão, já que as investigações continuam e logo a sociedade terá novas respostas, diz o Delegado, e pede que qualquer informação podem ser feitas através do nº 197, ou mesmo pelo whatsapp (69) 8418-7820, que terá sigilo total.

Fonte: BRASILANDIANOTICIAS.COM.BR