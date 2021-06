DER resolve problema histórico na RO-484, em Santa Luzia d’Oeste

Dando início ao lançamento do projeto “Tchau Poeira” na região da Zona da Mata, o Governo de Rondônia anunciou na quarta-feira (23), investimento em asfalto novo em Alto Alegre dos Parecis. A iniciativa acontece com aplicação de recurso próprio do Estado, mão de obra direta do Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte (DER) e conta com a parceria da prefeitura que indica as vias precárias e executa obras de drenagem.

O governador Marcos Rocha, destacou que os investimentos fazem parte de um planejamento estratégico que permitiu tirar Rondônia de uma situação de orçamento deficitário para o Estado Triplo A em capacidade de pagamento, essa é a nota máxima em solidez fiscal. ‘‘Fizemos economia para conseguir investir, e para isso cortamos contratos desnecessários, tudo pensando no bem da população”.

Com esse feito econômico, em abril deste ano, o Governo de Rondônia conseguiu a aprovação pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) em uma única votação, de forma célere e por unanimidade de três grandes projetos para aplicação de recursos provenientes da economia do Poder Executivo nos municípios. Entre os projetos está o “Tchau Poeira”. São mais de R$ 300 milhões para asfalto novo e recapeamento de vias dos 52 municípios.

COOPERAÇÃO

Em Alto Alegre dos Parecis, conforme Termo de Cooperação, serão investidos pelo Executivo Estadual cerca de R$ 3 milhões para pavimentação de mais de quatro quilômetros de ruas. São mais de 20 pontos críticos que receberão asfalto novo, entre eles um trecho da Avenida Tancredo Neves.

‘‘Asfaltar as ruas urbanas dos municípios é responsabilidade das prefeituras, mas eu decidi ajudar os municípios ao aplicar recurso em obras de asfaltamento para ajudar a população, é investimento onde está precisando. Desta forma, nós trouxemos o “Tchau Poeira” para Alto Alegre dos Parecis, onde será feito asfalto novo e de qualidade’’, afirma o governador.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, considerou o que o Governo de Rondônia está realizando um feito inédito que é investir com recurso próprio. ”Em outras gestões, os investimentos eram feitos com financiamento, endividando o Estado, e essa não, é economia de recurso”.

O vice-presidente da ALE, Jean de Oliveira, reforçou a lisura das ações do Governo. ‘‘Só não apoia as ações do Poder Executivo quem não quer o desenvolvimento’’.

O deputado Cirone Deiró, também pontuou a seriedade com que o Governo administra os recursos. “É um Governo que entrega benefícios à sociedade”.

O presidente da Câmara de Vereadores, Valmir Gomes, (Valmir Mototáxi), ressaltou o resgate do desenvolvimento da cidade. ”Há muitos anos não éramos assistidos pelo Governo de Rondônia e agora isso mudou, pois vai chegar asfalto”.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, ressaltou a alegria de levar qualidade de vida e dignidade à população por meio de obras de pavimentação e recuperação asfáltica. Rezende juntamente com o governador anunciaram, ainda nesta ocasião, a recuperação de duas rodovias na região, a RO-390 e a RO-490. Para o município também foi destinado uma retroescavadeira, com recurso próprio do Governo, e indicação do deputado Jean de Oliveira.

Para os moradores, o investimento representa o fim de transtornos e o fortalecimento do desenvolvimento. “Essa é uma via que passa muito caminhão. É muita poeira e sofrimento. No meu comércio, as mercadorias ficam empoeiradas, tem que ficar limpando sempre, mas é um poeirão que a gente não vence. Teve época que juntava os vizinhos para pagar caminhão-pipa para jogar água e aliviar um pouco. Mas agora com o asfalto vai melhorar, vamos poder dar tchau para a poeira”, afirma o comerciante Alberto Souza.

“É uma poeira absurda. A gente está trabalhando aí vem um poeirão, é muito difícil. Estávamos há muito tempo esperando por asfalto, tenho certeza que com esse investimento vai melhorar bastante”, disse o frentista Cauê de Paula Silva.

Para o prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Denair Pedro da Silva, o Dena, o investimento do Governo de Rondônia dará dignidade a população que há muito tempo espera pelo asfalto. “Quero agradecer ao nosso governador Marcos Rocha porque praticamente tem quase 13 anos que não conheço a cor do asfalto na nossa cidade. Ficamos felizes com Alto Alegre ser contemplada com o “Tchau Poeira”, é muito boa essa parceria com o governador, uma pessoa humilde e que tem Deus no coração. Ele conseguiu com o seu olhar tão humano reconhecer essa carência da população. O progresso chegou em Alto Alegre”, disse.

LANÇAMENTOS

Ainda na Zona da Mata, o “Tchau Poeira” será lançado nesta quinta-feira (24), em Alta Floresta do Oeste e Santa Luzia d’Oeste. Na sexta-feira (25), em Rolim de Moura e Nova Brasilândia e no sábado (26), em Novo Horizonte e Castanheiras.

O “Tchau Poeira” já foi lançado em Ariquemes, primeiro município que está com as obras em execução; Pimenta Bueno, Vilhena, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e São Miguel do Guaporé.

Gradativamente o “Tchau Poeira” deve chegar aos 52 municípios.