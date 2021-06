Vereador Natã Soares faz visita a Escola Militar Tiradentes em Alta Floresta.

O Vereador Natã Soares (PSB), anunciou na tarde desta segunda-feira (31), a pavimentação asfáltica de cinco quilômetros de ruas e avenidas do município de Alta Floresta D’Oeste, através do projeto “Tchau Poeira” do Governo de Rondônia.

O projeto também vai atender o município com mais cinco quilômetros de recapeamento de ruas e avenidas.

O vereador informou que a 60 dias atrás protocolou junto ao gabinete do deputado estadual Anderson Pereira (PROS), um ofício pedindo que o deputado intermediasse junto ao Governo os investimentos por meio do projeto. “Sei que o projeto vai trazer grandes benefícios.

Temos várias ruas com asfalto deteriorado. O projeto chega em excelente hora”, disse Natã Soares, que aproveitou para agradecer ao governador Marcos Rocha pelos investimentos aplicados nos municípios.

Natã Soares também comentou a respeito da liberação de recursos na ordem de R$ 250 mil, por meio do deputado Anderson Pereira, para atender o setor de iluminação pública; e a respeito da aprovação do projeto que garante a doação de um terreno no Bairro Cohab para a construção da sede da Ciretran.

