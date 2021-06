Edição 460 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), recebeu neste domingo (20), do Ministério da Saúde (MS), mais uma remessa de vacinas contra a covid-19 contendo 53.750 doses de imunizantes da AstraZeneca. Com a nova remessa, Rondônia chega à marca de 804.428 doses de vacinas já recebidas para a imunização dos rondonienses.

De acordo com o diretor-executivo da Agevisa, Edilson Batista, a remessa será destinada para complementar o esquema de vacinação com a aplicação da segunda dose nos profissionais da Força de Segurança e Salvamento e Forças Armadas, bem como para pessoas com idades entre 60 e 64 anos seguindo os critérios adotados para a indicação do público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19, definidos no Plano Nacional de Operacionalização (PNO).

Edilson Batista reforçou ainda a importância da inserção dos dados de vacinação no sistema por parte das prefeituras com intuito de promover e garantir a transparência. “Pedimos aos secretários municipais e aos prefeitos que deem andamento à vacinação com celeridade e empenho, pois somente assim conseguiremos salvar vidas. Continuamos nessa luta árdua para que a população seja imunizada e por isso pedimos que tão logo as prefeituras recebam essas doses possam dar andamento à aplicação da vacina na população”, solicitou.

DISTRIBUIÇÃO

O diretor-executivo da Agevisa explicou ainda que os critérios adotados para a distribuição das vacinas nos municípios são definidos de acordo com o cronograma nacional de imunização. “Desta vez as doses serão distribuídas para cada Regional de Saúde nas seguintes quantidades: Ji-Paraná, 11.840 doses; Cacoal, 5.805; Vilhena, 4.980; Ariquemes, 7.825; Rolim de Moura, 5.595 e Porto Velho, 17.705.

COMPROMISSO

O Governo de Rondônia tem mantido a postura de distribuir rapidamente as doses de vacinas aos municípios para completar em tempo hábil o esquema vacinal recomendado e dado transparência às ações de vacinação por meio do Portal Covid. A previsão é que semanalmente, Rondônia possa receber novos lotes de vacinas a serem, consequentemente, distribuídos aos municípios.