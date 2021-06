Alta Floresta se destaca durante 1º Fest Live em Alto Alegre dos Parecis

A jovem Clarice Dias e o cantor Clayton Souza foram campeões do Primeiro Fest Live – Festival de Música Online, realizado em comemoração aos 27 anos do município de Alto Alegre dos Parecis. Clarice faturou o título na categoria gospel. Clayton foi campeão da categoria popular.

O evento aconteceu neste domingo (20), na Escola Municipal Paulo Freire, e teve a presença de cantores da região da zona da mata.

O festival contou com três categorias em disputa, incluindo a categoria sertanejo. Cada categoria contou com uma premiação de 500 reais para o primeiro lugar, 200 reais para o segundo lugar e troféus.

Clarice Dias e o Clayton Souza obtiveram notas máximas dos jurados. Os participantes elogiaram a iniciativa que também premiou a dupla Beto e Marcília campeões da categoria sertanejo.

O prefeito Denair, de Alta Alegre dos Parecis, e demais autoridades do município prestigiaram o festival.

A ação foi uma realização do departamento de Esporte e Cultura de Alto Alegre e teve total apoio do chefe do Executivo Municipal e comércio local (com a doação de diversos brindes). O locutor Canguru foi intermediador do evento.

A equipe WebTV Alternativa – do empresário Célio Mateus – comandou a transmissão através das redes sociais.

Fonte: Florestanotícias.com