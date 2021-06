Viatura de funerária de São Miguel capota na BR 429

Acidente no último final de semana foi filmado por ocupantes de barco

Uma balsa sobre o rio Roosevelt, que fica em um “braço” da MT-206, e faz a travessia de veículos a cerca de 150 quilômetros do distrito de Conselvan, que pertence a Aripuanã, a 947 km de Cuiabá, em Mato Grosso, numa região que liga ao município de Espigão do Oeste, em Rondônia, não suportou o peso de uma carreta carregada com milho e afundou no último final de semana, derrubando o veículo no rio e lançando na água algumas pessoas que estavam na embarcação.

As imagens gravadas por pessoas que estavam em um barco, às margens de um barranco, registraram o momento em que a lateral da balsa começa a afundar e a carreta tomba no rio.

Quando uma lateral da embarcação afunda, a outra sob e a carreta cai na água. Neste momento, ocorreu uma espécie de “solavanco” e as pessoas que estavam na balsa foram lançadas no rio.

Não houve feridos e as pessoas foram resgatadas por um barco que já estava nas proximidades.

Por Só Notícia