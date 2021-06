Recadastramento de aposentados e pensionistas retorna em 1º de julho

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), cancelou a 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, prevista para acontecer no segundo semestre de 2021, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. A 9ª edição da feira está prevista para acontecer de 23 a 28 de maio de 2022.

De acordo com a coordenação da Rondônia Rural Show Internacional, a medida foi acatada em respeito à prorrogação da declaração de estado de calamidade pública em todo o Estado de Rondônia, pelo Decreto Legislativo n. 1213, de 17 de dezembro de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus.

“O governador autorizou o cancelamento da feira visando, principalmente, proteger a vida dos produtores rurais, expositores, empresários, e dos visitantes que se fariam presentes no evento, devido ao avanço da covid-19. Estamos vivenciando um momento delicado e devemos respeitar e proteger nossa população”, informou o secretário da Seagri, Evandro Padovani.

A coordenação elaborou um protocolo de segurança referente à realização da feira, em período de pandemia, de prevenção à covid-19, e vinha trabalhando para a realização do evento, todavia, ouvindo os expositores e empresários, sobre a possibilidade da realização da 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional para o mês de agosto de 2021, a maioria se manifestou pelo cancelamento em 2021 e planejamento para a realização em maio de 2022.

Os principais pontos elencados pelos parceiros (expositores) foram: segurança sanitária (vacinação covid-19); questões climáticas desfavoráveis no mês de agosto (calor, vento e poeira); falta de infraestrutura de irrigação para a implantação das vitrines tecnológicas, no mês de agosto; déficit de insumos e implementos no mercado; data fora do calendário agrícola e plano safra (indisponibilidade de crédito).

“A Rondônia Rural Show hoje é a maior feira de agronegócio da região Norte e internacional. Vamos continuar trabalhando para a realização do evento no próximo ano, que com certeza será um grande sucesso. Vamos continuar unidos para o avanço do nosso agronegócio”, disse Padovani.

Conforme consta no ofício nº 2617/2021/GOV-RED, assinado pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, os recursos previstos no Plano Plurianual (PPA) da Seagri, no valor de R$ 2,4 milhões para a realização do evento, serão remanejados para outras ações de fomento ao agronegócio de Rondônia, após o conhecimento, supervisão e autorização da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). “A manutenção do Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, está sendo realizada e os processos licitatórios já encontram-se em andamento. Nós não paramos e vamos continuar trabalhando para que a feira aconteça em maio de 2022”, acrescentou Padovani.

A Rondônia Rural Show Internacional obteve em sua 8ª edição um satisfatório número de público e considerável volume de negócios, que somaram em 2019, mais de 120 mil participantes, 600 expositores, onde disponibilizou inúmeras intervenções educativas e pedagógicas em palestras voltadas ao agronegócio. No pavilhão da agroindústria e do artesanato as vendas diretas superaram R$ 300 mil. Os negócios em todos os setores totalizaram mais de R$ 700 milhões, considerando as vendas realizadas nas sete Rodadas de Negócios em quatro dias de feira.