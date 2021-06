Professora da Escola Floresta Encantada explica sobre o aniversário de Alta Floresta

Visando dar continuidade ao benefício do cartão alimentação escolar, o Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) disponibiliza a partir desta quinta-feira (10), a oitava e a nona parcela do Cartão Alimentação Escolar para estudantes matriculados na rede pública estadual em situação de vulnerabilidade social e inscritos no Programa Bolsa Família, do Governo Federal.

Após a liberação do saldo do cartão, os beneficiados devem ficar atentos quanto ao prazo de utilização do saldo que é de 60 dias, pois o benefício não é cumulativo. A oitava e nona parcela do Cartão alimentação possuem saldo equivalente a R$ 75 cada uma.

Após aprovação da continuidade do Projeto pelo legislativo, um recurso de R$ 14.632.500 (quatorze milhões, seiscentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) foi destinado para atender 48.775 (quarenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco) estudantes da Rede Pública Estadual, por meio de crédito em Cartão Alimentação. Serão disponibilizadas quatro parcelas, sendo ofertadas neste mês de junho a oitava e nona referentes aos meses de março e abril, e posteriormente em agosto às parcelas de maio e junho, períodos dos meses letivos, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais).

O Cartão Alimentação Escolar é de uso exclusivo para aquisição de gêneros alimentícios, não podendo ser utilizado para compra de produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, bebidas alcoólicas e quaisquer outras destinações que não se enquadrem nas despesas alimentícias, cuja finalidade deve ser a de complementação nutricional do estudante.

2020

No ano passado o Governo de Rondônia ofertou sete parcelas, na qual a última foi prorrogada a utilização do saldo até janeiro de 2021, totalizando um repasse de mais de R$23.676.534,90 (vinte e três milhões, seiscentos e setenta, seis mil e quinhentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), onde 46.073 (quarenta e seis mil e setenta e três) estudantes de Rondônia, em vulnerabilidade social, foram beneficiados.