Homenagem aos 35 Anos de Alta Floresta D´Oeste RO

Homenagem é fruto de muita gratidão e amor por esta terra abençoada que acolheu a minha família e a mim, em 1986, como a tantos outros destemidos pioneiros. Este lugar encantado continua a me encher de orgulho… belas imagens que tenho feito de suas riquezas naturais e contar um pouco de sua história e a de seu povo são minhas formas de homenagear nossa Alta Floresta D’Oeste neste aniversário

HISTÓRIA

O escritor Ovídeo Amélio, em seu o site Museu Virtual de Rondônia, faz um retrato histórico do nosso município, que trago aqui.

No dia 17 de junho de 1982 foi lançada a pedra fundamental, dando início à formação do município de Alta Floresta d’Oeste, criado, oficialmente, no dia 20 de maio de 1986, pela Lei estadual n° 104.

O nome do município tem origem na região em que se situa, com matas altas e fechadas e por estar no alto da chapada dos Parecis.

Alta Floresta D’Oeste tem uma biodiversidade riquíssima, terras férteis e solo rico em diversos minerais. Seu relevo e vegetação são diferenciados, e a destacam do restante dos municípios do estado, oferecendo muitas atrações naturais.

Em seu território é possível encontrar floresta Amazônica, cerrado, campo, pântano e montanhas. A altitude de cerca de 300 metros na cidade, alcança mais de 500 metros em outras regiões do município. Tudo isso entremeado por muita água, em rios belíssimos com grande diversidade de peixes e cachoeiras, muitas cachoeiras!

O povo? Mais diversificado não há! São indígenas, quilombolas, paranaenses, mineiros, capixabas, gaúchos, paulistas, catarinenses, nordestinos e a mistura disso tudo oferece uma cultura rica e um povo muito acolhedor e destemido.

VAMOS AOS PIONEIROS

A origem do município foi consequência do avanço da frente migratória rumo ao oeste em demanda ao Vale do Guaporé. Em 1981, Isidoro Stedille, acompanhado por José Piovesan, Moises Nunes e pelos irmãos Arlindo Farias, Deoclecio Farias e Felicíssimo Farias deram início à formação do município. Logo em seguida, as famílias de Francisco Marques Pelizário, Orlando Zandonadi, Antônio Francisco Roque, família Sartori e família possa, também fixaram residências.

Liderado por Isidoro Stedille, iniciou-se, no ano de 1981, as negociações com Jorge Teixeira de Oliveira, governador do Estado de Rondônia, e com Galvão Modesto, coordenador do INCRA, para a autorização da formação do povoado. Com um ano do início de sua formação, em Alta Floresta já havia mais de mil casas.

O pequeno núcleo populacional evoluiu rapidamente transformando-se em importante pólo agrícola e comercial e exigindo uma organização político-administrativa, sendo atendida com a elevação da região à categoria de município, em 1986.

PÓLO AGROPECUÁRIO

Hoje, Alta Floresta D’Oeste, encontra-se em amplo desenvolvimento agropecuário.

É pólo pecuário, com um dos maiores rebanhos do estado. Pólo cafeeiro e também tem destaque com suas agroindústrias.

BIODIVERSIDADE E TURISMO

Com atrativos naturais reconhecidos internacionalmente, como o Vale do Guaporé, suas belezas e riquezas em flora e fauna, atrai turistas, que buscam interação com a natureza e atividades como pesca esportiva e camping.

Cercada pela biodiversidade do Vale do Guaporé, o município de Alta Floresta D’Oeste, conta com inúmeras aldeias indígenas nas áreas de reserva da Terra Indígena Rio Branco e Terra Indígena Massaco. Esta última, destaca-se por ser a primeira reserva nacional a ser demarcada, sem haver contato com os indígenas que ali se encontram.

– Área: 7.067 km²

– População: 25.578 (IBGE 2015)

– Distância até a capital: 530 km

Conheça o Vale do Guaporé:

http://rul.com.br/noticias-detalhes.php?cod=18267

TEXTO: Renata Silva

Fontes:

– Escritor Ovídeo Amélio: https://museuvirtualrondonia.com/alta-floresta-doeste