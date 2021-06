Alta Floresta registra 05 novos casos de covid-19,nesta quinta-feira dia 17 de junho

As regiões com mais cidades sem mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia são o Sudeste (23) e o Nordeste (23)

Apenas 65 cidades brasileiras não registraram mortes por Covid-19, segundo o monitoramento feito pela CNN. De acordo com o monitoramento do avanço do coronavírus no país, isso significa que apenas 1,16% do total de municípios do país não contabilizou mortes em decorrência da doença.

As regiões com mais cidades sem mortes pelo coronavírus são o Sudeste (23) e Nordeste (23). Estas são seguidas pelo Sul (8), Centro-Oeste (6) e Norte (5).

No Sudeste, apenas os estados de São Paulo e Minas Gerais possuem cidades sem mortes pela doença. Na região paulista, apenas Fernão e Sagres seguem sem óbitos.

Já o estado mineiro, que é a unidade federativa com o maior número de municípios, é também o estado com mais cidades sem mortes em decorrência da Covid-19: 21.

Após Minas Gerais, o estado com mais municípios sem mortes pela doença é a Bahia, que contabiliza 12.

No Nordeste, a segunda posição de estado com maior número de cidades sem óbitos é ocupada pela Paraíba (4) e pelo Rio Grande do Norte (4).

Em seguida, está o Piauí (2), sem mortes no São Luís do Piauí e Massepê. Por fim, está o estado do Maranhão, que não registrou mortes apenas na cidade de Santa Filomena.

Na região Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul contabilizou mortes em decorrência da doença em todo o território.

Seguem as unidades administrativas com regiões e cidades sem mortes: Goiás (sem óbitos registrados nas cidades Guarani de Goiás, Nova Roma, Sitio D’Abadia e Teresina de Goiás), em Mato Grosso (apenas a cidade de Araguainha) e no Distrito Federal, com apenas a região administrativa SIA sem mortes registradas.

Já no Sul, todos os três estados seguem com cidades sem mortes por Covid-19. No Rio Grande do Sul, são cinco municípios: Guabiju, Benjamin Constant do Sul, Pedras Altas, André da Rocha e Novo Tiradentes. Já em Santa Catarina, são dois: Flor do Sertão e Novo Horizonte.

No Paraná, apenas uma cidade segue sem mortes pela doença: Boa Esperança do Iguaçu.

Já no Norte, o Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá registraram óbitos em todas as cidades. Apenas o Tocantins não contabilizou mortes em decorrência da Covid-19 em todo o estado: as cidades de Sucupira, Crixás do Tocantins, Mateiros, Lavandeira e Taipas do Tocantins não registraram mortes confirmadas pela doença.

Para o levantamento, foram analisados os dados epidemiológicos disponibilizados através das plataformas e boletins divulgados pelas secretarias estaduais de saúde.

A marca de 65 cidades sem mortes foi registrada mais de 15 meses após o primeiro óbito em decorrência da Covid-19. A primeira morte da doença no país ocorreu em 12 de março de 2020, em São Paulo. Já a primeira infecção confirmada foi registrada no Brasil alguns dias antes, em 26 de fevereiro de 2020.

(CNN)