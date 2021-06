Vereador Junior Melo cobra cronograma de obras do Executivo Municipal

Na sessão ordinária desta segunda-feira (14), o vereador Junior Melo (PSD) usou a tribuna para cobrar um cronograma de obras relacionado aos trabalhos de recuperação de estradas vicinais no município de Alta Floresta D’Oeste.

Junior informou que no final de semana percorreu algumas estradas vicinais, entre elas: a Linha P-46, e observou a necessidade de reparos de pontes e instalação e reparos de bueiros.

Também notou a necessidade de um cronograma de obras para tranquilizar a população, que ficaria sabendo quando a estrada vicinal seria recuperada. “O cronograma também seria bom para nós vereadores”, disse Junior Melo.

Na visão do parlamentar, os vereadores teriam conhecimento da realização das obras com um cronograma. Além do documento trazer transparência nas ações do Executivo Municipal, seria uma oportunidade para informar a população.

Junior Melo disse que no início do ano esteve com o prefeito e o vice-prefeito e solicitou o cronograma. O vereador informou ainda que vai apresentar um requerimento cobrando o documento.

Fonte: Assessoria