Vereador Natã Soares anuncia chegada de recursos para iluminação pública

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), executa a reconstrução de nova base para receber a pavimentação asfáltica em trechos da RO-010 entre os municípios de Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste.

Conforme o diretor-geral do DER, Elias Rezende, a rodovia possui diversos problemas que estão sendo corrigidos. “Seguindo as orientações do governador Marcos Rocha e do vice-governador José Jodan, a equipe de engenheiros realizou todo o mapeamento dos locais que precisavam de melhorias. Nestes trechos estamos removendo a pavimentação velha, utilizando a base antiga como sub-base e tratando uma nova base, para receber a capa asfáltica de CBUQ”.

Elias Rezende, destaca que os engenheiros estão acompanhando todo o processo da obra. “Nossos engenheiros estão atentos e acompanhando in loco os serviços. O topógrafo do DER também realiza a atividade do trecho para definir o traçado da rodovia e os cálculos de volume de cortes e aterro, evitando assim erros na execução da obra”, pontuou.

Além disso, a equipe do laboratório de solos do DER está executando os ensaios de densidade in situ (frasco de areia) visando garantir o grau de compactação do solo e o ensaio de umidade do material (speed test). Thiago Moreira, gerente da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de Rolim de Moura, responsável pela execução da obra, ressalta que neste primeiro trecho da RO-010, está sendo refeito a nova base em 1.800 metros. “Estamos focados em fazer a terraplenagem com qualidade, por isso, a equipe está unida fazendo todos os testes possíveis. São trechos em que há anos, recursos públicos eram desperdiçados e hoje, na atual gestão do Governo do Estado, está sendo executado um serviço de qualidade e durabilidade”. Segundo o vice-governador José Jodan a população estava cansada de sofrer com as péssimas condições de trafegabilidade da estrada. “A RO-010 possui um grande fluxo de veículos e não comporta apenas a manutenção de tapa-buracos, por isso é preciso o recapeamento dessa via”, ponderou.