Solicitação para obtenção de outorga de Vilmar Schmidt

O SR Reginaldo Diniz De Oliveira, com sede à LINHA P- 50, KM 20, LOTE RURAL Nº 05, GB 01, ALTA FLORESTA D’OESTE-RO, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº, 812.068.102-97, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 14 De Junho De 2021, a solicitação de RENOVAÇÃO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL, cujo ponto de captação está localizado na Coordenada Geográfica S= 12º 06’ 53,6’’ W= 62º 00’ 29,5’’, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO DE LAVOURAS DE CAFÉ CLONE.

PROCESSO 1801/00658/2016

ALTA FLORESTA D’OESTE/RO, 14 de JUNHO DE 2021.

REGINALDO DINIZ DE OLIVEIRA

PROPRIETARIO