Esposas de militares fazem protesto em frente quartel da PM em Alta Floresta – RO

O caseiro de uma fazenda localizada no distrito de Jaci-Paraná, município pertencente a capital do Estado, Porto Velho (RO) foi torturado e morto com mais de 15 tiros. A vítima foi sequestrada por um grupo de criminosos, acusados de invasão de terras na região. Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram ao local no sábado (12) e encontraram o corpo da vítima, identificada por Luan Felipe dos Santos Castro, de 20 anos.

Conforme informações pelo menos cinco criminosos chegaram até a fazenda por volta das 19h da noite da última sexta-feira (11). O bando, que estava fortemente armado rendeu e amarrou o caseiro, que estava próximo a um curral e logo em seguida foram para a casa da vítima, onde rendeu os familiares. Horas depois, através de graves ameaças e força física, os criminosos fugiram do local levando o caseiro.

No período da manhã de sábado, dia 12, a esposa da vítima conseguiu se libertar com a ajuda dos filhos, de 04 e 02 anos. Já por volta das 15h da tarde de sábado, o corpo de Luan Felipe foi encontrado na Linha 101, km 02, via de acesso ao distrito de União Bandeirantes. A vítima foi encontrada amarrada e amordaçada, com vestígios de tortura e executada com mais de 15 tiros, efetuados por armas do tipo pistola e calibre .12.

Polícia Militar e Polícia Civil foram até o local e realizaram diligências pela região. Uma ocorrência foi registrada e o crime continua sob investigação.

Foto: Rondonia Agora

Fonte: Alertarolim