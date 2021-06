Urgente esposas de policiais militares fecham batalhão da PM em Rolim de Moura

As esposas dos policiais militares de Rolim de Moura decidiram fechar o quartel do 10 Batalhão da Polícia Militar em Rolim de Moura.

A manifestação pacífica ocorre devido a valorização dos profissionais da segurança pública policiais militares, no quartel da PM em Rolim de Moura apenas entram os militares para trabalhar, mas estão impedidos de saírem para patrulhamento e muito menos atender ocorrências na Rua.

Esta manifestação das esposas dos policiais militares estão ocorrendo em diversos municípios do estado de Rondônia. O motivo da manifestação é sobre o reajuste salarial dos militares de 24%, que ficou acordado de ser feito em três parcelas de 8%.

Após a promessa, o acordo não foi cumprido até o momento, então as esposas resolveram organizar o manifesto na frente dos quarteis. Na noite deste sábado (12), as esposas acamparam na frente do quartel de Rolim de Moura e impede a saída das viaturas, caso o governador não atenda ao pedido da categoria.

As manifestações estão ocorrendo em Rolim de Moura, Porto Velho, Vilhena, Cacoal, Ji Paraná e outros municípios. No entanto Rolim de Moura nesta noite não haverá policiamento ostensivo nas ruas, pois está bloqueada a saída do quartel da PM.

Fica um alerta a população que evitem ficarem nas ruas até tarde, andar com celular na mão,pois com esta paralização poderá aumentar os roubos.

Fonte Rondônia News