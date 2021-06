RO recebe equipamentos para prevenção e combate à criminalidade do Gov Federal

Suspeito do crime ainda não foi identificado.

Na manhã deste domingo (06), uma mulher de 56 anos sofreu uma tentativa de homicídio dentro de sua casa. A vítima foi atingida com um objeto cortante na cabeça.

Segundo o boletim registrado pela Polícia, o suspeito do crime ainda não foi identificado.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o fato aconteceu em uma residência localizada na LH Cinquentinha nas proximidades do km 02.

O filho da vítima chegou na residência de sua mãe, a qual mora sozinha e deparou-se com ela caída no chão da cozinha, com o corpo todo ensanguentado.

Os policiais solicitaram para que o filho da vítima apresentasse os documentos pessoais de sua mãe para registro de ocorrência, porém, ao procurar pela residência, não foi localizada a bolsa com os documentos, assim como cartão em que ela sacava a sua aposentadoria, que provavelmente foram roubados.

Uma ambulância socorreu a mulher até ao Hospital Público onde recebeu primeiros socorros, e segundo a equipe médica, ela deu entrada no HPS com vários cortes na cabeça possivelmente causados por objeto contundente.

A Policia Militar realizou diligências na residência da vítima e por toda a localidade, porém até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido identificado.

A Policia Civil investiga o caso.

Fonte: www.190online.com