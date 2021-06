Governo fortalece agricultura com entrega de maquinários agrícolas a 17 municípios

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), entregou nesta sexta-feira (4), na sede regional em Ji-Paraná, 22 maquinários agrícolas para 17 municípios de Rondônia com o intuito de fortalecer e desenvolver a agricultura familiar do estado. O repasse dos bens faz parte da ampliação de metas dos recursos repassados pelo Ministério da Defesa, através do Programa Calha Norte, com o apoio da bancada federal. Foram entregues às prefeituras 15 caminhões, 3 pás carregadeiras e 4 retroescavadeiras, valor avaliado em R$ 7.513.000 (sete milhões, quinhentos e treze mil reais), provenientes do Governo Federal.

Durante a solenidade de entrega, o secretário da Seagri, Evandro Padovani, informou que as tratativas para o repasse dos mais de 1.800 equipamentos adquiridos com recurso do programa Calha Norte, iniciaram em 2017. Em 2018 foram entregues 1.500 equipamentos, e na atual gestão mais de 340. Os 22 equipamentos entregues nesta sexta-feira fazem parte do último lote do montante, totalizando R$ 150 milhões (cento e cinquenta milhões de reais) investidos.

“Esta é uma grande conquista para nosso Estado. Esses equipamentos são exclusivamente para serem utilizados na área rural, com apoio das secretarias municipais de Agricultura. Agradeço a parceria de todos os prefeitos, e peço para que ajudem nossos produtores em suas atividades. Somos um estado forte na agricultura e que vem avançando a cada ano”, relatou.

O prefeito Tinoco, de São Francisco do Guaporé, município contemplado com um caminhão caçamba, agradeceu a bancada federal e o Governo do Estado pela entrega. “Este caminhão que recebemos é de grande importância para o município porque irá atender os produtores rurais com o transporte de calcário, mudas, transporte de café para o secador, aterro de curral, aterro de bueiro dentro das propriedade e também na melhoria do carreador para facilitar o acesso até a propriedade e lavoura. O caminhão vai atender todos os programas que beneficiam os produtores”, disse.

Para o prefeito de São Felipe do Oeste, Ney da Paiol, essa entrega irá aumentar a produção local e, consequentemente, a renda dos produtores da agricultura familiar. “O caminhão que recebemos vai direto para a secretaria municipal de Agricultura para fomentar a nossa agricultura, que representa 82% da nossa economia. O veículo vai contribuir para o deslocamento e transporte de calcário, uma cama de frango, adubo, entre outros serviços. Hoje nós temos uma grande produção de café e possuímos uma forte bacia leiteira, e precisamos dar apoio aos nossos produtores, fazendo com que a produção e a rentabilidade do produtor cresça”, contou.

Conforme destacou o prefeito de Buritis, Roni Irmãozinho, os equipamentos irão contribuir para a qualidade de vida dos produtores rurais. “Nós recebemos dois caminhões caçambas que irão contribuir para o acesso das estradas rurais, escoamento de produção e fortalecimento da economia do nosso município. No passado nós pagávamos os alugueis dos caminhões e agora teremos isso gratuitamente. Isso traz qualidade de vida e melhoria para os cofres públicos, além de alavancar a agricultura do município”, salientou.

O município de Ji-Paraná foi contemplado com um caminhão caçamba e uma retroescavadeira. “Vamos dar continuidade com as nossas ações do setor com o apoio do Governo. Saímos hoje daqui felizes com esses equipamentos que irão ajudar o nosso produtor rural a se manter com mais tranquilidade”, destacou o prefeito, Isau Fonseca.

Os caminhões contribuirão para o escoamento da produção de alimentos dos pequenos produtores da agricultura familiar; as pás carregadeiras contribuirão para abertura, recuperação e conservação de estradas vicinais e as retroescavadeira serão utilizadas para serviços de escavação, aterramento, movimentação da terra e nos serviços de terraplanagem nas propriedades rurais e estradas vicinais dos municípios.

Os 17 municípios contemplados com os equipamentos agrícolas são: Alvorada do Oeste, Buritis, Chupinguaia, Espigão D’Oeste, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Nova União, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Santa Luzia, São Felipe e Vale do Anari.

Estiveram presentes na solenidade de entrega o vice-governador, José Jodan, o secretário da Seagri, Evandro Padovani, prefeitos, vereadores, secretários municipais de Agricultura e produtores rurais.