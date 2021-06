Acidente – Toyota Hilux capota na LH 160 na altura do km 10 em Alta Floresta

Na manhã desta sexta – feira dia14 de maio de 2021 caminhonete Hilux sai da pista e bater em árvore.

De acordo com informações do proprietário ele conduzia uma caminhonete Hilux, que perdeu o controle da direção, atravessou a pista, caiu em um barranco e bateu em uma árvore as margens da Rodovia, na RO-383, na altura do km 03 em Alta Floresta (RO).

Com o impacto do acidente, o veículo ficou completamente destruído, o motorista foi socorrido pela ambulância até o Hospital Municipal de Alta Floresta por sorte o condutor só teve ferimentos leves.

A Policia Militar foi chama e atendeu a ocorrência, ainda de acordo com a PM, não houve interrupção no trânsito no trecho onde aconteceu o acidente.

com informações do 190online

Fonte: Florestanoticias.com