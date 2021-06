Ministro da Saúde reforça ações contra a covid-19 e fala sobre ampliação de vacinas

A ampliação no número de doses de vacinas contra a covid-19 para Rondônia foi pontuada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante a chegada a Porto Velho, nesta quinta-feira (3), na Base Aérea. Recepcionado pelo governador do Estado, Marcos Rocha, o ministro também destacou ações desenvolvidas pelo Governo Federal, além de enfatizar a importância das doses de vacinas já distribuídas até o momento para todo o Brasil, que ultrapassaram a casa de 100 milhões de imunizantes.

O ministro ressaltou a demanda levada pelo próprio governador de Rondônia, bem como pelas bancadas federal e estadual no sentido de que fosse ampliado o número de doses de vacinas para o Estado. Ao comentar sobre a demanda, Marcelo Queiroga acenou como positivo, destacando que por tratar-se de um Estado de fronteira é de fundamental importância aumentar a segurança sanitária.

Ao mesmo tempo, o ministro fez um breve comentário sobre a marca já atingida pelo Governo Federal na questão de distribuição de vacinas para os Estados. Para Marcelo Queiroga, os números mostram o trabalho do Governo Federal na meta de vacinar toda a população brasileira.

Com mais de 100 milhões de doses já distribuídas para todo o país, o ministro já havia declarado se tratar de uma concretização do esforço do Ministério da Saúde para garantir a vacinação à população brasileira.

O chefe do Executivo Estadual fez questão de recepcionar o ministro na chegada a Porto Velho e enalteceu a união de esforços para a saúde de Rondônia e do país. Além do governador, estiveram presentes à Base Aérea, a deputada federal, Mariana Carvalho, o senador Marcos Rogério, o prefeito da Capital, Hildon chaves, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Alex Redano, bem como o gestor da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo.

“Fico feliz com a visita do ministro Marcelo Queiroga ao Estado, onde também irá conhecer de perto o trabalho desenvolvido em unidades hospitalares. O ministro tem trabalhando muito no combate à pandemia no país e não temos dúvidas que temos vencido. O Ministério da Saúde tem trabalhado firme para conseguir as vacinas de laboratórios. Outro fator relevante é a informação de que o Brasil passará a produzir a vacina contra a covid-19, com Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) fabricado em território nacional”, frisou o governador, lembrando que a visita do ministro foi uma proposta da deputada federal, Mariana Carvalho.

A vinda do ministro Marcelo Queiroga também teve o objetivo de participar de uma reunião com entidades médicas de Rondônia. O evento foi realizado durante a manhã, no auditório de uma instituição de ensino superior, localizada no bairro Eldorado.

Antes de partir para a reunião, o ministro reforçou as palavras do governador Marcos Rocha: “Como bem falou o governador, o Brasil já tem um acordo de transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca, para que o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), possa produzir o imunizante contra a covid-19″.

Marcelo Queiroga destacou ainda o compromisso do Governo Federal com cada um dos brasileiros, de que até o final do ano todos os brasileiros acima de 18 anos vão estar imunizados. O ministro lembrou que o Governo Federal tem garantido apoio a Rondônia, enfatizando quanto à questão do envio de insumos estratégicos, como o oxigênio enviado para salvar vidas.

Desta forma, tanto o ministro quanto o governador chamaram a atenção para o trabalho em união para se manter as ações e a luta contra o coronavírus. O Estado já recebeu do Ministério da Saúde mais de 675 mil doses de vacinas contra a covid-19 que, de forma célere, foram enviadas para as Regionais de Saúde pelo Executivo Estadual, visando chegar aos municípios para que efetuem a vacinação da população, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI).