Jean Oliveira cumpre agenda com o governador em Seringueiras e São Miguel

O deputado Jean Oliveira (MDB), na última sexta-feira, 29, participou de uma reunião em Migrantinópolis, distrito do município de Novo Horizonte, na zona da Mata, com o prefeito, Cleiton Cheregatto (MDB), o vice-prefeito, Ronaldo Delazari, o presidente da Câmara, Cleison Capelli e vereadores. A reunião contou com a presença do diretor geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transporte – DER/RO, Elias Rezende, que veio participar para ouvir as reivindicações e conversar sobre o cronograma de serviços que foi solicitado pelo deputado para o município.

O deputado Jean Oliveira (MDB) reuniu, no dia 20 de maio, com o prefeito de Novo Horizonte, Cleiton Cheregatto (MDB), o vice-prefeito Ronaldo Delazari (PSL), e o diretor geral, Elias Rezende, reuniram-se no DER, quando o prefeito e o deputado apresentaram as demandas do município ao e ficou acertada a parceria para realização dos serviços que foram confirmados na reunião de Migrantinópoles na presença da comunidade.

O deputado ressaltou o bom trabalho de recuperação e recapeamento realizado pelo DER na rodovia 010 e agradeceu o compromisso firmado do governo do Estado, via DER, da duplicação da rodovia 160 no perímetro urbano de Novo Horizonte, fazendo uma pista de caminhada e uma ciclovia, uma ou outra (está se decidindo isso).

Compromisso assumido da duplicação da rodovia estadual que passa em Migrantenópolis com a iluminação, e a ponte da rua 7 de setembro no distrito, numa ação da prefeitura e do DER. “E outras ações que serão realizadas no perímetro urbano do município, como asfaltamento de ruas da cidade via o projeto Tchau Poeira”, avisou o deputado.

“É uma satisfação estar aqui com vocês, enquanto DER, vindo assumir compromissos com Novo Horizonte. Agradecemos nosso governador, coronel Marcos Rocha. É dele esse projeto “Tchau Poeira”, e dele essa ideia. Ele quer entrar nos municípios e mostrar com isso o caráter municipalista do seu governo. O coronel Marcos Rocha tem cobrado, exigido do DER celeridade nas ações, é por isso que estivemos lá na rodovia 010; por isso vamos fazer a duplicação da nossa rodovia no perímetro urbano de Novo Horizonte, assim como vamos atender Migrantinópolis. O governo está em ação na região da Zona da Mata. “Tchau Poeira” é uma realidade também em Novo Horizonte”, disse o diretor geral do DER, Elias Rezende.

O prefeito, Cleiton Cheregatto, o vice-prefeito, Ronaldo Delazari, o presidente da Câmara, Cleison Capelli, o vereador Daniel da 160 e a vereadora Eliane Professora, de Novo Horizonte, agradeceram ao deputado Jean Oliveira pela intermediação para levar esses benefícios ao município. Agradeceram ao governador Marcos Rocha, e ao diretor geral do DER, Elias Rezende, que assumiu o compromisso de atender as demandas do município.

O deputado Jean Oliveira agradeceu ao governador Marcos Rocha pela sensibilidade de atender às solicitações dos municípios da zona Mata e as demandas específicas do município de Novo Horizonte, determinando que se execute os serviços; e ao diretor geral do DER, Elias Rezende, pela celeridade e responsabilidade com que gerencia as ações do DER no Estado.

Assessoria de Imprensa – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 02 de junho de 2021