Inscrições de curso da Emater encerram na próxima terça-feira, 8

O Governo de Rondônia, por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Rondônia (Idaron), encerra na próxima terça-feira (8) o período de inscrições para o curso de habilitação de profissionais responsáveis técnicos para emissão de Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) e Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado (CFOC), através da Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal (GIDSV).

As inscrições serão realizadas, até a próxima terça-feira (8) por meio do preenchimento do formulário eletrônico do “google forms” disponível no portal da Idaron, acessando o folder do curso disponível na página inicial e clicando no item “faça sua inscrição”. No portal o candidato terá acesso a toda programação do curso.

Como se trata de um curso onde as pragas abordadas causam danos de interesse econômico em plantas de cultivo agrícola não serão disponibilizadas, desta vez, vagas para Engenheiros Florestais. Para se inscrever os candidatos devem obrigatoriamente apresentar diploma de graduação em Engenharia Agronômica, registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e comprovante de residência.

De acordo com o coordenador da Divisão de Fiscalização de Trânsito da Idaron, Rodrigo Guedes “estão sendo oferecidas, de forma totalmente gratuita, 80 vagas direcionadas somente para profissionais residentes em Rondônia. O objetivo é capacitar engenheiros agrônomos para atender a demanda de produção e comercialização dos sistemas de produção de café, banana e citros de acordo com as normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)”, ressalta o coordenador.

PROVAS

A prova será realizada no dia 24 de junho na modalidade presencial, no município que o candidato escolher durante a inscrição. Serão aprovados os candidatos que atingirem, pelo menos, 75% de acertos na prova. O resultado será divulgado pela Idaron na aba cursos do Portal.

CURSO

O curso está previsto para acontecer de 14 a 17 de junho e será totalmente on-line por meio da plataforma Cisco Webex, que deverá ser baixada pelos candidatos. Entre os instrutores estão profissionais altamente qualificados de Estados como Bahia, Roraima e Espírito Santo. O último curso de certificação CFO/CFOC foi realizado pela Idaron em 2016. “Mas vale a pena ressaltar que esse curso não é uma atualização para os profissionais, é uma nova oportunidade para todos os que vão estar habilitados para emitir a certificação pelo período de 5 anos”, complementa o coordenador. Além do módulo de pragas, o curso contará com um módulo de legislação.

