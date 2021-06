Cientistas desenvolvem pan vacina eficaz contra todas as variantes do coronavírus

Pesquisadores da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma vacina que promete proteger contra todos os tipos de variantes do coronavírus (uma pan vacina).

Ela já foi testada em camundongos e macacos, se mostrando eficaz contra a síndrome respiratória aguda grave (Sars) e a síndrome respiratória do Oriente Médio (Mers), responsáveis por outras epidemias ao longo dos últimos anos, além de para as variantes do Reino Unido, África do Sul e Brasil. As informações são do jornal The Independent.

A vacina bloqueou a infecção de Covid-19 em 100% em todos os cinco macacos inoculados

O imunizante usa uma nanopartícula que exibe várias cópias de um local de domínio de ligação ao receptor (RBD) que está presente na proteína de pico de Sars-CoV-2, suas variantes e outros coronavírus animais relacionados a morcegos. O RBD é uma parte fundamental do vírus que permite que ele se encaixe e acesse células humanas e de primatas.

Publicada na revista Nature, a pesquisa foi liderada pelo professor Barton Haynes. “Começamos este trabalho com o entendimento de que, como todos os vírus, as mutações ocorreriam no vírus Sars-CoV-2″, disse Haynes à mídia estrangeira. “Essa abordagem não apenas forneceu proteção contra Sars-CoV-2, mas os anticorpos induzidos pela vacina também neutralizaram variantes preocupantes”, completa.

(O Tempo)