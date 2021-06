Vereador Professor Romeu solicita limpeza do Distrito de Nova Gease

O vereador Professor Romeu (PSD) apresentou durante a sessão ordinária desta segunda-feira (31), uma indicação solicitando a limpeza no perímetro urbano do Distrito de Nova Gease.

De acordo com o vereador, a solicitação visa atender pedido dos moradores, “uma vez que, a área urbana do distrito está tomada pelo matagal e outros tipos de entulhos, sem contar com vários buracos e valas causadas pelas chuvas”.

O vereador Romeu informou ainda que “o Distrito se encontra em situação de abandono pelas autoridades competentes”.

Fonte: Assessoria